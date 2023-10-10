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Dünya
AA 10.10.2023 17:39

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 830 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 250 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 830 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 830'a, yaralıların sayısının da 4 bin 250'ye çıktığını açıkladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Abluka altındaki şehir: Gazze
Abluka altındaki şehir: Gazze

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

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