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Dünya
AA 02.04.2025 10:53

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Abdulbari" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mirac bölgesine düzenlenen hava saldırısında Filistinli "Ebu Rızk" ailesinden 3 kişi yaşamını yitirirken, Filistinli "Ebu Senime" ailesinin evinin vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah kentine yoğun ve şiddetli saldırılar düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Necm" ailesinin evine düzenlediği bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusunun pazartesi günü Han Yunus'un kuzeyinde Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan bir çocuğun da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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