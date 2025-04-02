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Dünya
AA 02.04.2025 10:12

İsrail ordusu Batı Şeria'ya düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi yakın mesafeden vurarak öldürdü.

İsrail ordusu Batı Şeria'ya düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Hamza el-Hamaş (33) yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında Hamaş'ın Yasemin Mahallesi'ndeki evine zorla girdi.

İsrail askerlerinin yakın mesafeden açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Hamaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, baskın sırasında 3 Filistinliyi de gözaltına alındı.

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