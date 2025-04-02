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Dünya
Techtimes 02.04.2025 09:53

ChatGPT'ye görsel üretimi desteği: Bir saatte bir milyon kullanıcıya ulaştı

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin son güncellemesiyle rekor seviyede bir kullanıcı artışı yaşadığını duyurdu. Yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte, platform yalnızca bir saat içinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaştı.

ChatGPT'ye görsel üretimi desteği: Bir saatte bir milyon kullanıcıya ulaştı

OpenAI CEO'su Sam Altman, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bu tarihi gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Altman, "ChatGPT'yi ilk kez piyasaya sürdüğümüzde bir milyon kullanıcıya beş günde ulaşmıştık. Bu kez yalnızca bir saat içinde bu rakama ulaştık" ifadelerini kullandı.

Altman, yeni özelliklerin büyük bir ilgi gördüğünü ve ekibin bu yoğun taleple başa çıkmak için aralıksız çalıştığını belirtti. OpenAI çalışanlarının, sunucuların aşırı yüklenmemesi için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

Yapay zeka ile görsel üretim ilgiyi artırdı

ChatGPT'ye entegre edilen en yeni özelliklerden biri, doğrudan yapay zeka destekli görsel üretim aracı oldu. Kullanıcılar artık metin tabanlı komutlarla ChatGPT üzerinden doğrudan görüntüler oluşturabiliyor. Önceden yalnızca DALL-E platformunda mevcut olan bu özellik, artık ChatGPT'nin içinde de kullanılabiliyor.

Yeni özelliğin büyük ilgi görmesi nedeniyle OpenAI, hizmetin aşırı kullanımını önlemek amacıyla belirli sınırlamalar getirdi. Altman, "Talep o kadar büyük ki, sistemlerimizin aşırı ısınmasına ve bileşenlerin erimesine neden oldu" açıklamasında bulundu.

GPT-4.5 güncellemesi de yolda

OpenAI, yeni görsel üretim özelliğinin yanı sıra, yapay zeka modelini de geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yakında GPT-4.5 güncellemesini sunmayı planlıyor. Yeni modelin, duygusal zeka ve konu derinliği açısından daha gelişmiş bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

Son gelişmeler, OpenAI’nin yapay zeka teknolojileri alanındaki lider konumunu güçlendirdiğini gösterirken, şirketin gelecekte daha yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceği öngörülüyor.

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