Mısır'ın kumları altında 3 bin 600 yıllık gizemli savaşçı kral mezarlığı bulundu

Kazı ekibinin liderlerinden Josef Wegner, "Yeni bir firavunun mezarını bulmak oldukça nadir bir olay" diyerek bu keşiflerin çok az yapıldığına dikkat çekti.

Araştırmacılar, mezar duvarındaki yazıtların tahrip edilmiş olması nedeniyle firavunun kimliğini henüz belirleyemediklerini belirtiyor. Ancak bu buluşun, Mısır tarihinin M.Ö. 1640 ile 1540 yılları arasında yaşanan ve savaşçı firavunların ülke için müadele ettiği bir döneme ışık tutabileceği ifade ediliyor.

Eski Mısır'ın bilinmeyen hanedanı

Mezar, Mısır'ın en eski şehirlerinden biri olan Abydos'un bir parçası. Arkeologlar buranın, Mısır'ın İkinci Geçiş Dönemi'nde varlık gösteren ve savaşan hanedanlardan biri olan Abydos Hanedanı'na ait olduğuna inanıyor. Wegner, "Bu, tam anlamıyla gizemli bir hanedan" ifadelerini kullandı.

Bu keşifle birlikte, Wegner'in Abydos bölgesinde ortaya çıkardığı dokuzuncu firavun mezarı oldu. Daha önce 2014 yılında yapılan kazılarda Seneb Kay adında bir firavunun kalıntıları bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, Seneb Kay'ın savaşta yaşanan bir çatışma sırasında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Kimlik arayışı sürüyor

Yeni bulunan mezarda duvarlar, diğer Abydos firavunlarının mezarları gibi hiyeroglifler ve resimlerle süslenmişti. Ancak mezar soyguncularının, firavunun adını içeren yazıtlara zarar verdiği belirlendi.

Arkeologlar, firavunun kimliğini ortaya çıkarmak için mezarın çevresinde kazı çalışmalarına devam ediyor. Ekibin en büyük umudu ise firavunun mumyalanmış organlarının saklandığı kanopik kavanozların bulunması.

Wegner, "Eğer bu kavanozlardan birinin üzerinde firavunun adının yazılı olduğunu bulabilirsek, kimliğini kesin olarak tespit edebiliriz" dedi.

Ekip, kazılara bu yaz aylarında devam etmeyi planlıyor. Bilim insanları, Anubis Dağı bölgesinin bir zamanlar firavunların gömüldüğü bir kraliyet mezarlığı olarak kullanıldığını ve yeni keşiflerin bölge tarihine dair önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.