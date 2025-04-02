NASA'nın Güneş sondası, rekor yakın geçişini tekrarladı

Bu mesafe, insan yapımı bir nesnenin Güneş'e şimdiye kadar ulaştığı en yakın nokta olarak kayıtlara geçti. Sonda, bu esnada saatte yaklaşık 192 kilometre hızla hareket ederek insan yapımı bir cismin ulaştığı en yüksek hıza erişti.

Her iki rekor da ilk olarak 24 Aralık 2024'te Parker tarafından kırılmıştı. 22 Mart 2025'te bu başarı tekrar edildi ve sonda, Güneş'in yaklaşık 8,3 milyon kilometreye kadar uzanan atmosferine bir kez daha giriş yaptı.

Aşırı sıcaklığa dayanıklı teknoloji

Parker'ın bu cesur görevi başarıyla tamamlamasını sağlayan en önemli unsur, aşırı sıcaklıklara dayanıklı özel ısı kalkanı oldu. Güneş atmosferi, yüzeyinden milyonlarca derece daha sıcak olduğu için sondanın bu sıcaklıklara direnç gösterebilmesi büyük bir mühendislik başarısı olarak değerlendiriliyor.

NASA'nın yaptığı açıklamada, "Uzay aracı, 25 Mart Salı günü Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndaki görev kontrol merkeziyle iletişime geçti. Gönderilen sinyaller, sondanın sağlığının iyi olduğunu ve sistemlerinin normal şekilde çalıştığını gösterdi" denildi.

Güneş atmosferini anlamak için kritik görev

2018 yılında fırlatılan Parker Güneş Sondası, Güneş'in atmosferini, parçacık akışlarını ve manyetik alanlarını incelemek için gittikçe daha yakın yörüngelerden geçerek kritik veriler topluyor.

22 Mart'taki yakın geçiş, sondanın gerçekleştirdiği 23. yakın geçiş oldu. 6,1 milyon kilometrelik mesafede beş kez geçiş yapması planlanan sondanın üçüncü yakın geçişi 19 Haziran'da gerçekleşecek. Eğer sistemleri çalışmaya devam ederse, Parker 15 Eylül ve 12 Aralık'ta iki geçiş daha gerçekleştirecek.

Ancak bilim insanları, Parker'ın görev süresinin bu tarihlerden sonra fazla uzamayabileceğini belirtiyor.

Parker'ın geleceği

Parker Güneş Sondası'nın baş araştırmacısı Justin Kasper, "Bir gün yakıtımız tükenecek ve Güneş'in radyasyon basıncı nedeniyle yörüngemizi koruyamayacağız. O noktada sonda, Güneş tarafından çekilerek arka yüzeyi saniyeler içinde yanacak" dedi.

Ancak Kasper, "Karbon ısı kalkanı ve bazı parçalar aşırı sıcaklığa dayanabilecek. Geriye erimiş bir kütle kalacak ve bu kütle yaklaşık bir milyar yıl boyunca Güneş'in çevresinde dönecek" ifadelerini kullandı.

Parker'ın gelecekte nasıl bir yol izleyeceği ise bilim insanları tarafından yakından takip edilecek.