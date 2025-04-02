SpaceX'in dev uzay penceresi Cupola yeniden yörüngede

İlk olarak 2021'deki Inspiration4 göreviyle tanıtılan kubbe şeklindeki pencere, Fram2 misyonu kapsamında Crew Dragon kapsülüyle yeniden uzaya taşındı.

Bu görev, dört özel astronotu kutup yörüngesine çıkararak tarihi bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en büyük uzay penceresi

Yaklaşık 2.000 inç kare büyüklüğündeki Cupola, uzaya gönderilmiş en büyük tek parça pencere olma özelliğini taşıyor. Dünya'nın panoramik manzarasının yanı sıra yıldızlar ve Güneş'in doğuş-batış anlarını gözlemleme imkânı sunuyor.

Ancak bu tasarım nedeniyle Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenemiyor.

Bu yüzden Fram2 gibi görevler, özel astronotlar için serbest uçuş deneyimlerine odaklanıyor.

SpaceX'in ileri mühendisliğiyle tasarlandı

Fram2 görevinin ardından SpaceX, Cupola'nın mühendislik detaylarını kamuoyuyla paylaştı. SpaceX mühendisi Ben Kolodner, kubbenin sadece bir pencere olmadığını, Crew Dragon kapsülünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Astronotlar, akrilik ve polikarbonattan üretilen özel kaplamalı bu pencere sayesinde sıcaklık değişimlerinden etkilenmeden Dünya'yı izleyebiliyor.

Ayrıca dış katmanı, mikrometeorit gibi uzay çöplerine karşı koruma sağlarken, orta katmanı basınç dengesi için bir bariyer görevi görüyor. İç katman ise kapsül içindeki olası çarpma risklerine karşı ek güvenlik sağlıyor.

Öte yandan, SpaceX’in Teksas'taki uzay çalışmalarına yönelik yeni yasal düzenlemeler gündemde.

Eyalette önerilen yeni yasalar, şirketin uzay aracı fırlatma günlerinde sahil şeritleri ve yolların kapanmasına karar verme yetkisini genişletmeyi öngörüyor.

Buna göre, hafta içi yapılacak fırlatmalarda bölgedeki işletmelerin ve kamu kuruluşlarının, alınan kapatma kararlarına uyması gerekecek.