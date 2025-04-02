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Dünya
AA 02.04.2025 10:22

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin hükümet işlerini Gmail hesaplarından görüştüğü iddiası

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz dahil Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yetkililerinin hükümet işlerini Gmail hesapları üzerinden görüştüğü iddia edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin hükümet işlerini Gmail hesaplarından görüştüğü iddiası

Washington Post'un (WP) elde ettiği e-postalar ve 3 yetkiliyle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberine göre, Waltz dahil Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) üyeleri, hükümet işlerini Gmail hesapları üzerinden yürüttü.

İncelenen e-posta yazışmalarına göre, Waltz'un üst düzey yardımcılarından biri, başka kurumdaki meslektaşlarıyla "askeri pozisyonlar ve devam eden çatışmalarla ilgili silah sistemlerini içeren son derece teknik meseleler" için bu ticari e-posta hizmetini kullandı.

Söz konusu yazışmalardan elde edilen başlıklar, bu yetkilinin Gmail hesabını kullandığını, diğer kurumdaki meslektaşlarının ise devlet tarafından verilen hesapları kullandığını gösteriyor.

Yetkililer, Waltz'un Gmail hesabına, programı ve diğer çalışma belgeleri gibi da az hassas bilgiler gönderildiğini söyledi.

NSC Sözcüsü Brian Hughes, WP'ye yaptığı açıklamada, Waltz'ın, kişisel e-postasını tarif edildiği şekilde kullandığına dair bir kanıt görmediğini belirtti.

Hughes, Waltz'un "eski bağlantılarının" kendisine işle ilgili materyali e-postayla göndermesi durumunda, resmi yazışmaların arşivlenmesini gerektiren federal kayıt yasalarına uyumu sağlamak için hükümetin kendisine tahsis ettiği e-posta adresini "bilgi" kısmına eklediğinden emin olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Waltz gizli bilgileri açık bir hesaptan göndermedi ve göndermezdi." dedi.

Uzmanlar, yabancı istihbarat servislerinin ulusal güvenlik danışmanı gibi üst düzey hükümet yetkililerinin iletişimlerine ve programlarına verdikleri yüksek değer göz önüne alındığında, gizlilik barındırmayan materyaller için bile kişisel e-posta kullanımının riskli olduğunu vurguluyor.

Electronic Frontier Foundation Siber Güvenlik Direktörü Eva Galperin, "GPG (gizlilik koruması) kullanmadığınız sürece, e-posta uçtan uca şifrelenmez ve bir mesajın içeriği Google'ın e-posta sunucuları da dahil olmak üzere birçok noktada ele geçirilebilir ve okunabilir." ifadesini kullandı.

Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, önce ulusal güvenlik yetkililerinin bulunduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in grupta Yemen'e düzenlenecek saldırıların detaylarını paylaştığını açıklamıştı.

Goldberg, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi, Goldberg'ün hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştiriyor.

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