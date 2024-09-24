İsrail'in Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında iki çocuk 4 kişi öldü

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda ikisi çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail askeri araçları, Beyt Lahiya beldesinin kuzeyinde yer alan Şeyma bölgesine ateşli silahlarla ve top atışıyla saldırdı.

İsrail araçları ayrıca beldede geniş alanı buldozerlerle yerle bir etti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden gün içerisinde yapılan açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

İsrail güçlerinin bölgede konutları havaya uçurma eylemlerini genişlettiği ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinli öldü, 95 bin 921 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.