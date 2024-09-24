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Dünya
AA, Reuters 24.09.2024 14:59

Soykırımcı İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir hava saldırısı düzenledi.

Soykırımcı İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Söz konusu saldırı Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir binanın 4 ve 5. katları hedef alındı.

Bu saldırı, İsrail’in bir hafta içinde Beyrut'a düzenlediği üçüncü saldırı oldu.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detayların daha sonra bildirileceği belirtildi.

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 558'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusundaki kasaba ve köylere "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Ebyad, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini aktardı.

Ebyad, dün sabahtan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarının kurbanlarının büyük çoğunluğunun evlerindeki savunmasız siviller olduğuna dikkati çekerek, bu durumun da İsrail'in silahlı kişileri hedef aldığı iddiasıyla çeliştiğini ifade etti.

Lübnan Sağlık Ebyad, dünkü açıklamasında İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını ifade etmişti.

İsrail'in saldırılarına ilişkin dün yapılan açıklamada 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğü, 1645 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor

Öte yandan Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurmuştu.

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