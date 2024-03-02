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Dünya
AA 02.03.2024 06:01

İsrail'in Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerinde 3 eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde 2 evi hedef alması sonucu en az 15 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların kentteki Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, sivil savunma görevlilerinin, evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun 70 Filistinlinin sığındığı bir evi bombaladığı, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ekiplerin bombalanan evde çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler'in sayısı 30 bini aştı
İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler'in sayısı 30 bini aştı

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 228 Filistinli öldürüldü, 71 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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