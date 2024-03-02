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Dünya
AA 02.03.2024 04:10

Filistin yönetimi: Ramazan ayı bir inançtır, silinecek ve yok edilecek olan İsrail işgalidir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yönelik, "Ramazan ayı bir inançtır, silinecek ve yok edilecek olan İsrail işgalidir" dedi.

Filistin yönetimi: Ramazan ayı bir inançtır, silinecek ve yok edilecek olan İsrail işgalidir

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Başyargıç Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Ramazan ayının önemine ilişkin Habbaş, "Ramazan ayı, kökleri Filistin toplumunda ve dünya çapında iki milyardan fazla Müslüman'ın ruhunda yer alan dini bir inançtır ve İslam inancının dayandığı esaslarından biridir" açıklamasını yaptı.

Habbaş, daha önce Gazze'de nükleer silah kullanma çağrısında bulunan aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu için, "Aynı suçlu, Gazze Şeridi'nin nükleer bombayla vurulmasını ve yok edilmesini talep eden canice ve faşist açıklamalar yaptı." ifadesini kullandı.

Filistinli Başyargıç Habbaş, İsrailli Bakan'ın sözlerine işaret ederek, "Bu açıklamalar İslam'ı, Müslümanları ve İslam'ın değerlerini hedef alan bir din savaşıdır" dedi.

 "Herhangi bir tepkiden dolayı Filistinliler ve Müslümanlar suçlanmamalı"

Habbaş, "Dünya ona ve onun utanç verici açıklamalarına sessiz kalırsa, bugün İslam'a saldıran, aynı suçu Hıristiyanlığa karşı da işleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayının önemine değinen Habbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, meşru davalarımız ve haklarımız uğruna, dini mukaddesatımızı korumak adına içimizdeki çalışma ve iman gücünü canlandıran bir inanç olarak kalacaktır. Silinecek ve yok edilecek olan ırkçı İsrail işgali, onun araçları ve zebanileridir."

Habbaş, "Uluslararası toplum, bu ırkçıların, ırkçı ve terörist zihniyetiyle dünyayı yakıp kül etmelerini engellemek için çok geç olmadan acil harekete geçmelidir" şeklinde konuştu.

İsrail'in başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslami değerleri hedef aldığının altını çizen Habbaş, "Müslümanların dini sembollerine saldıran işgal devletini (İsrail) yöneten faşist hükümete yönelik herhangi bir tepkiden dolayı Filistinliler ve Müslümanlar suçlanmamalı" ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, dün, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bir sonucu olarak ramazan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerilimden korkmama çağrısı yaparak, "Ramazan ayı kavramını ve bu aya yönelik korkularımızı silmeliyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in başkanlığını yaptığı "Yahudi Gücü" partisine mensup Eliyahu, zaman zaman Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere "nükleer bomba atma ve onları yaşadıkları yerlerden sürme" gibi çağrılar yapıyor.

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