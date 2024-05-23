İsrail'in Gazze Şeridi'nin Cibaliya ve Zeytun mahallelerine saldırılarında en az 21 kişi öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki barınma merkezinden çıkışı sırasında düzenlediği bombardımanda 4 kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği bir başka hava saldırısında da 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin güneyi ve orta kesimlerini vururken, Refah kenti sahillerindeki balıkçı tekneleri, İsrail hücum botları tarafından açılan ateş sonucu ağır hasar gördü. İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled diye bilinen bölgelere yoğun saldırı düzenledi.

