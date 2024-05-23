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Dünya
AA 23.05.2024 00:18

Almanya ve Fransa Filistin'in devlet olarak tanınmasına temkinli yaklaşıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bazı ülkelerin Filistin'in devlet olarak tanıma kararı almalarına ilişkin, sembolik tanıma yerine siyasi bir tanımanın gerektiğini aktardı.

Almanya ve Fransa Filistin'in devlet olarak tanınmasına temkinli yaklaşıyor
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile Almanya'da Weimar Üçgeni formatında bir araya geldi.

Baerbock, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasına ilişkin, "Şu anda yaşadığımız bu korkunç duruma bir çözüm için sembolik bir tanıma değil, siyasi bir tanıma gerekmektedir" dedi.

Bağımsız bir Filistin devletinin Alman ve Avrupa dış politikasının değişmez bir hedefi olduğunu belirten Baerbock, "Eğer şimdi, şu anda basit bir tanıma barışı getirecekse, o zaman hiçbir siyasetçi tereddüt etmez" diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne de Filistin'i devlet olarak tanımanın ülkesi için tabu olmadığını söyledi.

Arzu edilen iki devletli çözümün nihayetinde buna yol açacağını ifade eden Sejourne, "Bunun yanı sıra, tanıma yalnızca sembolik olmamalı çatışmanın çözümüne de katkıda bulunmalıdır. Ancak şu anki tanıma daha fazla yol göstermeyecektir" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması için başvuru yapmasını da değerlendiren Sejourne, Hamas ile demokratik İsrail devletinin aynı kefeye konduğunu savunarak bu tutumu eleştirdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski de UCM Başsavcısı'nın talebini talihsiz bir denklem olarak niteledi.

Sikorski, mevcut şiddet sarmalını başlatanın Hamas olduğunu, bunun barışçıl bir çözüm getirmeyeceğini aktardı.

Üç dışişleri bakanı ayrıca 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa halklarını oylarıyla Avrupa Birliği'nde demokrasiyi desteklemeye çağırdı.

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