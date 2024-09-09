İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait tank ve askeri araçlar Nusayrat'a girdi. Bölgeden çatışma ve top atışlarının sesleri yükseldi.

Aynı zamanda İsrail savaş uçaklarının da kampın kuzeydoğusuna ve Bureyc Mülteci Kampı’nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Nusayrat Kampı’ndaki El-Levh ile Ebu Huveyşel ailelerine ait evlere saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırıda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı’nda Hicab ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü.

İsrail topçularının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda da Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail saldırısında bir cami yıkıldı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bulunan Said Siyam Camisi’ne saldırı düzenledi.

Saldırıda cami yıkılırken, çevrede bulunan çok sayıda Filistinli de yaralandı.