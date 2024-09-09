Az Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2024 13:59

İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı başta olmak üzere çeşitli bölgelerde düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait tank ve askeri araçlar Nusayrat'a girdi. Bölgeden çatışma ve top atışlarının sesleri yükseldi.

Aynı zamanda İsrail savaş uçaklarının da kampın kuzeydoğusuna ve Bureyc Mülteci Kampı’nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Nusayrat Kampı’ndaki El-Levh ile Ebu Huveyşel ailelerine ait evlere saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırıda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı’nda Hicab ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü.

İsrail topçularının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda da Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail saldırısında bir cami yıkıldı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bulunan Said Siyam Camisi’ne saldırı düzenledi.

Saldırıda cami yıkılırken, çevrede bulunan çok sayıda Filistinli de yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de havai fişek yasağı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Narkotik ekipleri okul civarlarında teyakkuzda
15:28
Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı
15:38
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:27
İtalya'da ulaşım sektöründe çalışanlar greve gitti
14:59
Hindistan Yüksek Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatının durdurulması talebini reddetti
15:32
Bakan Tunç: Narin'in katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak
BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Yolda savrulan araç böyle takla attı
Yolda savrulan araç böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ