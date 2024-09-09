Kuzey Kore, 76'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da gerçekleştirilen 76'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Başbakan Kim Tok-hun ve üst düzey devlet yetkilileri, ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un anıt mezarın da bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti.

Başbakan Kim, burada yaptığı konuşmada ülkesinin çeşitli zorluklar karşısında yeni bir değişim çağı açtığını söyledi. Kim, "Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu, emekçilerin gerçek iktidar arzusunun başarılı bir şekilde hayata geçtiği önemli bir siyasi olaydır" dedi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon işgalinin sona ermesinin ardından Kore Yarımdası'nın güneyinde Batı desteğinde kurulan Kore Cumhuriyeti'ne (Güney Kore) karşı kuzeyde Sovyetler Birliği'nin desteğinde sosyalist bir ülke olarak 1948'de kuruldu.

Kore yarımadasının ikiye ayrılmasının ardından 1948'de Kim Il-sung tarafından kurulan Kuzey Kore bağımsızlığını, ABD'nin müttefiki Güney Kore ise aynı yıl cumhuriyeti ilan etti.