Az Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2024 13:22

Kuzey Kore, 76'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Kuzey Kore'de ülkenin kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kuzey Kore, 76'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da gerçekleştirilen 76'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Başbakan Kim Tok-hun ve üst düzey devlet yetkilileri, ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un anıt mezarın da bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti.

Başbakan Kim, burada yaptığı konuşmada ülkesinin çeşitli zorluklar karşısında yeni bir değişim çağı açtığını söyledi. Kim, "Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu, emekçilerin gerçek iktidar arzusunun başarılı bir şekilde hayata geçtiği önemli bir siyasi olaydır" dedi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon işgalinin sona ermesinin ardından Kore Yarımdası'nın güneyinde Batı desteğinde kurulan Kore Cumhuriyeti'ne (Güney Kore) karşı kuzeyde Sovyetler Birliği'nin desteğinde sosyalist bir ülke olarak 1948'de kuruldu.

Kore yarımadasının ikiye ayrılmasının ardından 1948'de Kim Il-sung tarafından kurulan Kuzey Kore bağımsızlığını, ABD'nin müttefiki Güney Kore ise aynı yıl cumhuriyeti ilan etti.

ETİKETLER
Kuzey Kore
Sıradaki Haber
İran: Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için diplomatik fırsat var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Narkotik ekipleri okul civarlarında teyakkuzda
15:28
Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı
15:38
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:27
İtalya'da ulaşım sektöründe çalışanlar greve gitti
14:59
Hindistan Yüksek Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatının durdurulması talebini reddetti
15:32
Bakan Tunç: Narin'in katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak
BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Yolda savrulan araç böyle takla attı
Yolda savrulan araç böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ