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Dünya
AA 28.08.2024 11:52

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 172'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Menazil Medya Şirketi'nde çalışan gazeteci Muhammed Abdulfettah Abdurabbu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 172'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına da başsağlığı dilendi. 

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