Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 13'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
84 sivil yaralandı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği, 114 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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