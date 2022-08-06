Coahuila eyaletine bağlı Sabinas kasabasındaki Las Conchas bölgesinde, 3 Ağustos'ta çökme sonucu sular altında kalan kömür madeni işçilerini kurtarmak için çalışmalar yoğunlaştı.

Kuyuya dolan sular boşaltılmaya çalışılıyor.

Mahsur kalan madencilerle çökmenin ardından bu yana herhangi bir temas kurulamadı.

Madencilerin yarısından fazlası suyla dolu yaklaşık 60 metre derinliğindeki iki maden kuyusu arasında sıkışıp kaldığı belirtiliyor.