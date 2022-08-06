Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da kömür madeninde mahsur kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]
Meksika'nın kuzeyinde, bir kömür madeninde çökme sonucu mahsur kalan 10 madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Coahuila eyaletine bağlı Sabinas kasabasındaki Las Conchas bölgesinde, 3 Ağustos'ta çökme sonucu sular altında kalan kömür madeni işçilerini kurtarmak için çalışmalar yoğunlaştı.
Kuyuya dolan sular boşaltılmaya çalışılıyor.
Mahsur kalan madencilerle çökmenin ardından bu yana herhangi bir temas kurulamadı.
Madencilerin yarısından fazlası suyla dolu yaklaşık 60 metre derinliğindeki iki maden kuyusu arasında sıkışıp kaldığı belirtiliyor.
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