Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Afganistan’daki “terör eylemini şiddetle kınadığını” belirten Kenani, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Kenani, Afganistan geçici hükümeti yetkililerinin, camilerde ve muharrem ayı törenlerinde daha fazla güvenlik önlemi alacağı yönünde bir beklentileri olduğunu sözlerine ekledi.

Kabil’deki bombalı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil'de çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Sarkariz bölgesinde bir seyyar satıcı arabasına yerleştirilen bombanın patladığı belirtilmişti.

Bölgede meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş 18 kişi de yaralanmıştı.

Söz konusu bölgede, Şiiler, bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Sarkariz bölgesinde, Şiilere ait İmam Bakir Camisi yakınlarında düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.