Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 08:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de bir sürücü, aracıyla kalabalığa daldı: 15 kişi yaralandı
[AA (Arşiv)]
ABD'de alkollü sürücü, aracını kalabalığın içine sürdü. 15 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
New Mexico eyaletinde, Amerikanın yerlileri ile ilgili festival sırasında bir cip kalabalığa girdi.
Sürücüyle beraber içinde 3 kişinin bulunduğu araç, festivale katılanları ezdi.
Olayda 15 kişi yaralandı.
Sürücü ve araçtaki diğer iki kişi gözaltına alındı.
Sürücünün alkollü olduğu ve aracının kayıtlı olmadığı öğrenildi.
Etiketler: ABD
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