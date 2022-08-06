New Mexico eyaletinde, Amerikanın yerlileri ile ilgili festival sırasında bir cip kalabalığa girdi.

Sürücüyle beraber içinde 3 kişinin bulunduğu araç, festivale katılanları ezdi.

Olayda 15 kişi yaralandı.

Sürücü ve araçtaki diğer iki kişi gözaltına alındı.

Sürücünün alkollü olduğu ve aracının kayıtlı olmadığı öğrenildi.

