Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 07:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Guterres: Dünya genelinde nükleer felakete yol açabilecek krizler arttı
[Fotograf: AFP]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde nükleer felakete yol açabilecek krizlerin arttığına dikkati çekerek, "İnsanlık dolu bir silah ile oynuyor" dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin 6 Ağustos 1945'te atom bombası attığı Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret etti.
Bombalamada hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.
Genel Sekreter törende yaptığı konuşmada "Bu kentte on binlerce kişi göz açıp kapayıncaya kadar hayatını kaybetti" dedi.
[Footğraf: Reuters]
"Yaşananlardan ders alınmalı"
Saldırının ardından hayatta kalanların da radyoaktivitenin yol açtığı kanser gibi sağlık sorunları ile boğuştuğuna dikkat çeken Guterres, yaşananlardan ders alınması gerektiğini vurguladı.
Guterres, "Ukrayna, Orta Doğu ve Kore Yarımadası'ndaki krizler nükleer tehditleri beraberinde taşıyor. İnsanlık dolu bir silah ile oynuyor" dedi.
Etiketler: Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Japonya
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