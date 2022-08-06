BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin 6 Ağustos 1945'te atom bombası attığı Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret etti.

Bombalamada hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Genel Sekreter törende yaptığı konuşmada "Bu kentte on binlerce kişi göz açıp kapayıncaya kadar hayatını kaybetti" dedi.

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"Yaşananlardan ders alınmalı"

Saldırının ardından hayatta kalanların da radyoaktivitenin yol açtığı kanser gibi sağlık sorunları ile boğuştuğuna dikkat çeken Guterres, yaşananlardan ders alınması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Ukrayna, Orta Doğu ve Kore Yarımadası'ndaki krizler nükleer tehditleri beraberinde taşıyor. İnsanlık dolu bir silah ile oynuyor" dedi.