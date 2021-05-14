Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'in Gazze saldırısında bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu.
Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzey kesimlerini yoğun şekilde bombaladı.
İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.
Sivil savunma ekipleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde hava bombardımanlarında yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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