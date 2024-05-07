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Dünya
BBC 07.05.2024 07:56

5 aylık bebek parkta kalp krizi geçirdi: Anne tutuklandı

İngiltere'de bir tema parkında henüz 5 aylık bebek kalp krizi geçirdi. 27 yaşındaki anne, ihmal şüphesiyle tutuklandı.

5 aylık bebek parkta kalp krizi geçirdi: Anne tutuklandı

İngiltere'de Legoland Windsor tema parkında henüz 5 aylık bebek kalp krizi geçirdi. Polis, hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

27 yaşındaki anne, ''yaralanmaya neden olacak şekilde'' çocuğu ihmal şüphesiyle tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı.

Çocuk İstismar Soruşturma Birimi'nden Det Con Zoe Eele, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle, kalp krizi geçirdikten sonra hastanede durumunun kritik olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Legoland Windsor Resort'taki ekiple yakın bir şekilde çalışıyoruz. Kamuoyundan olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınmasını ve bu üzüntülü dönemde çocuğun ailesine saygı duymasını rica ediyorum."

"Başka şüpheli yok"

Polis olayla ilgili başka şüpheli aramadıklarını söyledi. Tema parkından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü genç bir misafir hastalandı... Tam eğitimli ilk yardım ekibimiz, acil servisler gelene kadar acil müdahaleyi gerçekleştirdi. Devam eden soruşturmada Thames Vadisi Polisini desteklemeye devam edeceğiz." 

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