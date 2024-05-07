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Türkiye
TRT Haber 07.05.2024 08:09

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamenin detaylarına TRT Haber ulaştı.

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin iddianame hazırlandı.

TRT Haber'in ulaştığı iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı.

Firma sorumlusu Serkan Yellice'nin olaydan önce alkol aldığı belirlendi. Firma yetkilisinin, eksik yapılan bakımı Anet'e rapor olarak ilettiği tespit edildi.

 

Teleferikte görev yapanların işe yeni başladığı da iddianamede yer aldı. İddianamede devrilen direkte cıvataların paslandığı da yer aldı.

Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi. Dönemin Anet Genel Müdürü Mesut Kocagöz asli kusurlu sayıldı.

 

Teleferik kazasında iddianame hazır...

Mahkemeye sunulan iddianameye ilişkin detaylar ilk kez @trthaber'de. pic.twitter.com/ZixLcXADmJ

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2024
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