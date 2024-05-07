Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin iddianame hazırlandı.
TRT Haber'in ulaştığı iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı.
Firma sorumlusu Serkan Yellice'nin olaydan önce alkol aldığı belirlendi. Firma yetkilisinin, eksik yapılan bakımı Anet'e rapor olarak ilettiği tespit edildi.
Teleferik kazasında iddianame hazır...— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2024
Mahkemeye sunulan iddianameye ilişkin detaylar ilk kez @trthaber'de. pic.twitter.com/ZixLcXADmJ
Teleferikte görev yapanların işe yeni başladığı da iddianamede yer aldı. İddianamede devrilen direkte cıvataların paslandığı da yer aldı.
Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi. Dönemin Anet Genel Müdürü Mesut Kocagöz asli kusurlu sayıldı.
Teleferik kazasında iddianame hazır...
Mahkemeye sunulan iddianameye ilişkin detaylar ilk kez @trthaber'de. pic.twitter.com/ZixLcXADmJ