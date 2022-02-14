İsrail zulmü altındaki Batı Şeria'da evi İsrail askerlerince yıkılan 10 yaşındaki Filistinli kız, tüm dünyaya cesaretle haykırdı. Sözleri hem bir isyan hem de umut doluydu. Çünkü, "Yıksalar da yeniden kurarız" diyordu.



Filistin'de isyanın sesi bu kez Mayar Ceradat oldu.



Babası İsrail güçleri tarafından tutuklanan ve evleri yıkılan Mayar, tepkisini kameralar karşısında dile getirdi.

"Ağlamayacağız, yeniden inşa edeceğiz"



Ceradat'ın 10 yaşındaki kızı Mayar, işgal güçlerinin evlerini yıkarak, geri çekilmelerinin ardından kameraların karşısına geçti ve kararlılıkla "Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Filistinli küçük Mayar, "Önemli olan babamın iyi olması, hayatı boyunca hapiste kalmayacak. Babam kurtulacak. Filistin'i işgalden kurtaracağız ve burada tek bir yerleşimci kalmayacak" dedi.

Cesur sözleri yankı uyandırdı

İsrail makamları, Aralık ayında Cenin kentine bağlı Sile el-Harisiye köyündeki 4 aileden 5 kişiyi bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlayarak tutukladı.



Tutuklananlar arasında Mayar'ın babası da bulunuyordu. Ardından Mayar'ın ailesinin evini buldozerle yıktı.



Babasının cezaevinde olmasına ve evinin yıkılmasına rağmen Mayar'ın sergilediği bu cesur tavır büyük beğeni topladı.



Video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.