Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo'da isyancı gruplar çocuk savaşçı kullanıyor
[Fotoğraf: Reuters ]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2021’de 470’ten fazla çocuk ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupların saflarına katıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yayın yapan Birleşmiş Milletler Okapi Radyosunun haberine göre, ülkenin doğusunda güvenlik güçleri ve isyancılar arasında devam eden çatışmalarda, 2021'de 470’ten fazla çocuk kullanıldı.
Habere göre, geçen sene 12’si kız çocuğu olmak üzere 50 çocuk çatışmalarda yaşamını yitirdi, 169 çocuk ise cinsel istismara uğradı.
Nüfusunun yaklaşık yüzde 63'ü 24 yaş altı olan ülkede çocuk savaşçı ve çocuk işçi konusu sık sık gündeme geliyor.
KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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