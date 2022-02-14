Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yayın yapan Birleşmiş Milletler Okapi Radyosunun haberine göre, ülkenin doğusunda güvenlik güçleri ve isyancılar arasında devam eden çatışmalarda, 2021'de 470’ten fazla çocuk kullanıldı.

Habere göre, geçen sene 12’si kız çocuğu olmak üzere 50 çocuk çatışmalarda yaşamını yitirdi, 169 çocuk ise cinsel istismara uğradı.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 63'ü 24 yaş altı olan ülkede çocuk savaşçı ve çocuk işçi konusu sık sık gündeme geliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.