Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de Google ve Netflix'e para cezası
[Fotoğraf: AA]
Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won para cezası kesildi.
Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini duyurdu.
FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.
Bu nedenle uygulamalara toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.
Etiketler: Google Güney Kore Netflix
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