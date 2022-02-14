Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lavrov İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Ukrayna'yı görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ukrayna etrafındaki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Abdullahiyan, telefon görüşmesinde Batı tarafından Ukrayna etrafında tırmandırılan olumsuz durum dahil uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Lavrov, ABD ve müttefikleri tarafından Ukrayna’ya karşı ‘Rus saldırganlığı’ hakkında başlatılan kampanyanın kışkırtıcı hedefler izlediğini ve Kiev’deki yetkilileri ‘Donbas sorunu'nu zor ile çözmeye yönelik yıkıcı girişimlere teşvik ettiğini vurguladı."
Ayrıca iki bakan İran nükleer anlaşmasını da ele aldı.
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