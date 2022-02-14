Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın düzensiz göçmen, Zerzis'teki Bileşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) binası önünde toplandı.

Tunus'tan Avrupa ülkelerine gönderilmeyi isteyen göçmenler, mülteci haklarını savunan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

"3-5 yıldır burada olmamıza rağmen dosyalarımız hala sonuçlanmadı"

Düzensiz göçmenlerden Ahmed Abdullah Adem, "Tunus'tan farklı ülkelere gönderilme talebimiz karşılanmadığı için UNHCR Genel Merkezi önünde toplandık. Tunus’ta hangi statüde kaldığımızın belirlenmesine yönelik süreç çok uzun. Bazılarımız 3-5 yıldır burada olmamıza rağmen dosyalarımız hala sonuçlanmadı" dedi.

Tunus'taki UNHCR çalışanları tarafından kötü muamele gördüklerini söyleyen Adem, "UNHCR'nin bazı çalışanlarının tacizine uğruyoruz. Daha önce yurtlarda barınırken bizi yurtlardan çıkardılar, şu an sokaklarda yaşıyoruz" diye konuştu.

Onurlu bir hayat yaşayabilecekleri bir ülkeye gönderilmek istediklerini aktaran Adem, "Tunus'ta çok kötü şartlarda yaşadıklarını ve bu duruma daha fazla dayanamadıkları için herhangi bir Afrika veya Avrupa ülkesine gönderilmek istediklerini" dile getirdi.

"Sokakta yatıyoruz"

Sudan'daki savaştan kaçmaya çalışırken Avrupa'ya geçmek üzere Tunus'a geldiğini anlatan Avdiye Hasan Emin de kaldıkları yurtlardan çıkarıldıklarını ve bu yüzden sokakta yatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır Tunus’ta olduğunu belirten Emin, "Hastalarımız ve küçük çocuklarımız var. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Durumumuza bir çözüm bulunması için 5 gündür burada eylem yapıyoruz" dedi.

Afrika'nın kuzeyinde yer alan Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin çıkış noktaları arasında yer alıyor.

Çoğunluğu Sahra Altı ülkelerinden gelen düzensiz göçmenler, Tunus’un güney kesiminde yer alan bölgelerde zor şartlar arasında yaşam savaşı veriyor.