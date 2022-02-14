Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı
[Temsili Fotoğraf: AFP]
Almanya'nın Münih kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Bazıları ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı.
Münih polisinin yaptığı açıklamaya göre, kentin güney bölgesinde, Ebenhausen-Schaeftlarn tren istasyonunda kaza meydana geldi.
Bir kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kaza sonrası demir yolu trafiği çift yönlü durduruldu.
Çok sayıda acil servis çalışanının arama ve kurtarma yaptığı bölgede, yaralılardan durumu ağır olanların çevre hastanelere nakledildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Bavyera Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kerstin Schreyer olay yerine hareket etti.
Etiketler: Almanya Tren Kazası
Sıradaki Haber
Texas'ta Facebook'a yüz tanımlama uygulaması nedeniyle dava açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz