Münih polisinin yaptığı açıklamaya göre, kentin güney bölgesinde, Ebenhausen-Schaeftlarn tren istasyonunda kaza meydana geldi.

Bir kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kaza sonrası demir yolu trafiği çift yönlü durduruldu.

Çok sayıda acil servis çalışanının arama ve kurtarma yaptığı bölgede, yaralılardan durumu ağır olanların çevre hastanelere nakledildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Bavyera Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kerstin Schreyer olay yerine hareket etti.