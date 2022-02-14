BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Antonio Guterres'in her iki bakana da Ukrayna ve çevresinde artan gerginliğe dair endişelerini ilettiğini söyledi.

Guterres Lavrov ile Ukrayna krizinin yanı sıra Libya ve Suriye'deki gelişmeleri de ele aldı.