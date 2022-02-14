Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Boris Johnson ve Joe Biden, diğer dünya liderleriyle yaptıkları son görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.

Liderler diplomasi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden geri adım atması için çok önemli bir pencerenin kaldığı konusunda anlaştı.

"Ukrayna’nın işgali, Rusya için uzun süreli krizle sonuçlanır"

İki lider, görüşmede Ukrayna'ya yönelik daha fazla işgalin, Rusya için uzun süreli bir krizle sonuçlanacağı ve hem Rusya hem de dünya için geniş kapsamlı hasara yol açacağını vurguladı:

"Liderler Batılı müttefiklerin, Rus saldırganlığının artması durumunda önemli bir yaptırım paketinin uygulanması dahil Rus tehditleri karşısında birlik halinde kalmaları gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltma ihtiyacını da yinelediler ki bu, Rusya'nın stratejik çıkarlarını kalbinden vuracaktır."

Johnson ve Biden, durum geliştikçe yakın temas halinde kalmaya karar verdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de iki liderin görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü söyledi.