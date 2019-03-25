İsrail, savaş uçakları ve en gelişmiş silahlarla açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze’yi orantısızca vuruyor. Kendilerini savunan Filistinlilere karşı ise füze savunma sistemi Demir Kubbe’ye güveniyorlar. Ancak İsrail’in çok güvendiği Demir Kubbe’nin başarısı sorgulanmaya başlandı.

Demir Kubbe çöküyor mu?

Savunma sisteminin saldırıları engelleme oranı her geçen gün düşmeye başladı. Bu da "Demir Kubbe çöküyor mu?" sorularını da beraberinde getirdi.

Savunma sistemi, İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarında başarısızlığıyla bir kez daha gündeme geldi. İsrail ordusu Gazze tarafından atıldığı iddia edilen 2 roketin başkent Tel Aviv’in kuzeyine düştüğünü açıkladı.

Defalarca delindi, yanlış alarmla onlarca füze ateşlendi

İsrail’in savunma sistemi daha önce de defalarca delindi. 2018 yılının Kasım ayında İsrail’in saldırıları sonucu çıkan çatışmalarda Demir Kubbe büyük başarısızlığa uğradı. Sistem daha önce de makineli tüfek atışını yanlış algıladı. Her birinin maliyeti 100 bin doları bulan onlarca önleyici füzeyi ateşleyerek büyük paniğe sebep oldu.

ABD ordusu, geçen ay Demir Kubbe savunma sistemiyle ilgilendiklerini duyurdu. Sistemin başarısızlıkları sonrası ABD ordusunun talebini yeniden değerlendirip değerlendirmeyeceği tartışılıyor.

Kaynak: AA