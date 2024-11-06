İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Barca'ya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 30 kişinin çoğunun, bütünlüğü bozulmuş bedenine ulaşıldığını aktardı.

Saldırıda yaralanan 3 kişi Siblin, Mazbud ve Sayda devlet hastanelerine nakledilirken kayıp kişilerin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cebel-i Lübnan Sivil Savunma yetkilisi Hüsam Dahruc, dün saldırının ardından yaptığı açıklamada, "17 kişinin cesedini ve 3 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardık. 3 kişinin cesedini çıkarmakta zorlanıyoruz. Hala enkaz altında kalan ve ulaşamadığımız kişiler var" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürdü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürdü.

Saldırılar Nebatiye, Deyr Zehrani ve Sur çevresindeki kasabalarda yoğunlaşırken Sur kentine bağlı Buyut Seyyad'da düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yeni tahliye uyarıları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Nebatiye'de bulunan 4 bölge için yeni saldırı tehdidinde bulundu.

X sosyal medya hesabından 4 harita paylaşan Adraee, işaretli bölgelerden en az 500 metre uzak durulması uyarısı yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

Lübnan'a son 24 saatte 78 hava saldırısı

İsrail ordusunun son bir günde Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik 78 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, söz konusu saldırıların çoğunun güney bölgelerine yapıldığı ifade edildi.

Raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırıların sayısının 12 bin 107'ye çıktığı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1138 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, 969 merkezin maksimum kapasiteye ulaştığı, sığınma merkezlerine şu ana kadar 191 bin 537 kişinin yerleştirildiği vurgulandı.

İsrail'in bombardımanı nedeniyle göç dalgalarının sürdüğüne dikkat çekilen raporda, 23 Eylül-5 Kasım tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 553 bin 624 kişinin geçiş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Bunlardan 366 bin 80'inin Suriyeli ve 187 bin 544'ünün de Lübnan vatandaşı olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 3 bin 13 kişinin öldüğü ve 13 bin 553 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Kızılhaç, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan için acil yardım kampanyası başlattı

Kızılhaç'tan yapılan yazılı açıklamada, başlatılan yardım kampanyası ile Lübnan'da çatışmalardan etkilenen yaklaşık 600 bin kişiye acil ve uzun vadeli yardımın sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kampanya kapsamında, geçen yıl ekimden bu yana yoğun çalışan Lübnan Kızılhaçı ve gönüllülerinin kritik ambulans hizmetlerinin de destekleneceği kaydedilen açıklamada, çatışmaların ciddi şekilde tırmanmasının Lübnan'da yaygın yıkıma ve kitlesel yerinden edilmelere yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, Lübnan'da halihazırda kötü olan sosyoekonomik durumun daha da kötüye gittiği ve ülkedeki artan insani ihtiyaçlarla ilgili durumu daha etkili bir şekilde ele almak için 80 milyon İsviçre Frankı tutarındaki bu acil yardım kampanyasının başlatıldığı kaydedildi.

Kışın gelmesiyle birçok kişinin evsiz veya uygun ısıtma sistemi olmadan aşırı kalabalık koşullarda yaşadığına işaret edilen açıklamada, "Lübnan Kızılhaçı, insani müdahale için hayati önem taşıyor. Yiyecek, su, ilk yardım, ambulans hizmetleri, temel sağlık hizmeti, hijyen kitleri ve psikososyal destek dahil temel yardım sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "Lübnan'da insani yardım ihtiyaçları her gün artıyor" ifadesini kullandı.

Chapagain, bu yardım çağrısıyla toplanan fonların, Lübnan Kızılhaçının hayat kurtarıcı faaliyetlerini sürdürmesine ve ihtiyaç sahibi çok daha fazla kişiye ulaşmasına imkan sağlayacağını vurguladı.