Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine tahliye broşürleri ile birlikte bomba attı

İsrail uçakları dün sabah saatlerinde, derhal bölgenin boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin mahallelerine attı.

İsrail güçleri broşürlerin atılmasıyla eş zamanlı Beyt Lahiya beldesini rastgele havadan ve karadan bombalamaya başladı. Çok sayıda Filistinli İsrail bombardımanında hayatını kaybetti.

Yüzlerce Filistinli yanlarına alabildikleri bazı eşyalarıyla yaşadıkları toprakları terk ederek Gazze'nin kuzeyinden ayrılmaya başladı.

İsrail ordusu tahliye broşürleri atar atmaz rasgele bölgeyi bombaladı

Filistinli yaşlı kadın İntisar Ebu Dragma, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde bölgenin boşaltılması için broşür attığını ve yaşadıkları yeri terk ederek bölgeden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Beyt Lahiya'yı terk edip yorucu bir yolculuktan sonra Gazze kentine ulaşan Dragma, "(İsrail güçleri broşürleri attıktan) Birkaç dakika sonra mahallede bazı genç erkekler İsrail ordusunun hedefi oldu, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü. Onların vücutları paramparça olmuştu." ifadelerini kullandı.

Hasta eşinin Gazze'nin kuzeyinde İsrail güçlerinin kontrol noktasında alıkonulduğu sırada hayatını kaybettiğini söyleyen Dragma, eşine refakat eden ve yerinden edilen bir Filistinlinin de uzun süre susuz kaldığı için öldüğünü söyledi.

Kalp hastası ve kronik tansiyon ve şeker hastalığı da olan Dragma, "(Eşim) Yolun zorluğuna ve yorgunluğuna dayanamadı ve öldü, artık sadece üç çocuğum kaldı." dedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir aydır gıda ve içme suyu yok

Beyt Lahiya'yı terk etmek zorunda kalan adını açıklamayan bir Filistinli de bombardıman ve ölüm korkusuyla yaşadığı evden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Göç sırasında İsrail güçlerinin kontrol noktasında alıkonularak sorguya alındıklarını söyleyen Filistinli, "Burayı nüfusundan arındırıp yeniden işgal etmeyi planlıyorlar." dedi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yüzlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin kuzeyini terk ederek aç susuz yollara düştü.

Bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda ve içme suyu bulunmadığını kaydeden, bölgeyi terk eden Filistinliler bilinmeze doğru bir yolculuk yaptıklarını ifade etti.

Beyt Lahiya'da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Filistinliler var

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin Beyt Lahiya'da İsrail güçlerinin bombaladığı evlerin enkazından çok sayıda imdat çağrısı aldığı belirtildi.

"Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Projesi bölgesinde, geçtiğimiz günlerde İsrail güçleri tarafından yıkılan bazı evlerin enkazı altında hayatta kalan vatandaşların bulunduğuna dair ihbarlar alıyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına İsrail güçlerinin sivil savunma ekiplerine bölgede enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma yapmasına izin vermesi konusunda baskı kurması çağrısında bulunuldu.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarını 5 Ekim'den sonra sıklaştırdı ve bölgeye yardımların girmesini engelleyerek bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla yaptığı soykırımı şiddetlendiriyor.