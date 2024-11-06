Avrupa Birliği, ABD'de zaferini ilan eden Trump'a birlikte çalışma çağrısı yaptı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum" ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım" mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

Michel'den AB'nin kendi yolunda ilerleyeceği mesajı

Michel, AB'nin güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yolunu izleyeceğini kaydetti.

Trump'ın ABD'ye liderlik ettiği 2017-2021 yıllarındaki ilk dönemde, Washington-Brüksel hattı ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

AB yönetimi, bir süredir olası Trump zaferi için hazırlık çalışmaları yapıyordu.

Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı

ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.

West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.

Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

Kongre'nin 435 sandalyeli ⁠Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, 148 sandalyede kalan Demokratların önünde gidiyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için 218 üyeye ulaşmak gerekiyor.

Senato seçimi

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan 100 sandalyeli Senatodaki 34 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçilirken, Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

Trump’tan zafer konuşması

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu" diye konuştu.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" diye belirtti.