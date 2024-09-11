Parçalı Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.09.2024 23:03

İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kenti yakınlarında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Tulkerim kenti yakınlarında bir aracı İHA ile vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cenazelerin El-İsra Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 702'ye ulaştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin ve Tubas kentleri ile buralardaki mülteci kamplarına gün aşırı baskınlar ile kara ve havadan saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun bu sabah Tubas'a düzenlediği hava saldırısında da 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
ABD medyasına göre, Harris tartışmadan avantajlı çıksa da başkanlık yarışı başa baş ilerliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:05
Hamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız
00:10
Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
23:38
Bayraktar TB3, rampa kalkış testini geçti
23:26
İsrail'in Gazze'de BM okuluna düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü
22:35
Silah kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu
23:13
Dışişleri'nden ABD ve GKRY arasındaki anlaşmaya kınama
Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı
Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı
FOTO FOKUS
Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ