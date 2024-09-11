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Dünya
TRT Haber 11.09.2024 21:12

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım Tatar Halkı Soykırımı Kurbanları Anıtı" açıldı

Anıtın açılışını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptı.Zelenskiy, anıtın "boyun eğmez bir iradenin sembolü" olduğu söyledi.Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı sürgün unutulmadı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım Tatar Halkı Soykırımı Kurbanları Anıtı" açıldı
[Fotograf: AA]

Sürgünde hayatlarını kaybeden Kırım Tatarların hatırası, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan "Kırım Tatar Halkı Soykırımı Kurbanları Anıtı" ile yaşatılacak.

Kiev'deki Barış Parkı'nda yapılan anıt, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından açıldı.

Törende, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yanısıra Kırım Platformu 4. Zirvesi'ne katılan çok sayıda lider de yer aldı.

Zelenskiy, anıtı "boyun eğmez bir iradenin sembolü" olarak nitelendirerek " Kırım bizim evimizdir.yabancılar evimizden çıkana kadar ilerlememiz gerekiyor. Aynı anıt kesinlikle birgün bizim özgür Kırımımızda da ortaya çıkacak" diye konuştu.

 

 

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