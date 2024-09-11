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Dünya
Reuters 11.09.2024 20:50

Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde bir köprü kısmen çöktü

Dresden itfaiye teşkilatı, Dresden'in tarihi eski kentini şehrin diğer bölgelerine bağlayan Carola Köprüsü'nün yaklaşık 330 metrelik bir bölümünün Elbe nehrine düştüğünü söyledi. Olay sırasında köprüden geçen araç olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde bir köprü kısmen çöktü
[Fotograf: AFP]

Köprü ve çevresinin kapatılması, şehir trafiğinde büyük aksamalara neden oldu.

Köprü ile birlikte ısıtma sistemine enerji akışını sağlayan borular da hasar aldı, Dresden, enerjisiz kaldı. 

Yetkililer köprünün diğer kısımlarının da yıkılabileceği konusunda uyardı.

İtfaiye sözcüsü Michael Klahre, "Hala hayati tehlike ve çökme riski var" dedi.

Alman meteoroloji servisi (DWD), önümüzdeki günlerde yaşanacak fırtınaların Elbe Nehri'nin seviyesinin yükselmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Bölgede son tramvayın çökmeden 10 dakika önce köprüden geçmesi ile felaketten kıl payı kurtuldu.

Hasarı değerlendirmek ve köprünün güvenliğini sağlamak için kurtarma ekipleri ve diğer uzmanlar olay yerine gönderildi.

Çökmenin nedeni ise halen araştırılıyor.

Dresden şehrinin köprüler ve inşaat mühendisliği yapıları departmanı başkanı Holger Kalbe gazetecilere verdiği demeçte, beton yapının geçmişte klorür kirliliğinden kaynaklanan korozyona maruz kalmış olabileceğini söyledi.

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