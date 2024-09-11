İsrail ile Hizbullah'ın karşılıklı saldırılarında 3 Lübnanlı öldü, 1 İsrail askeri ağır yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Lübnanlı öldü, 2 kişi yaralandı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 7 askeri hedefe saldırı düzenlediğini, ayrıca İsrail'in saldırılarında 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Yukarı ve Batı Celile bölgelerine 60 füzenin fırlatıldığı belirtilen açıklamada, füzelerin birçoğunun boş alanlara düştüğü aktarıldı.

Yukarı Celile'de bir İsrail yedek askerinin füze saldırısı sonucu ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba kasabasında Hizbullah'ın gözlem noktasına hava saldırısı düzenlediği ve kasabaya topçu atışları yaptığı ifade edildi.