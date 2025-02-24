İsrail'in "askeri kışlaya" çevirdiği Tulkerim kampındaki Filistinli yaşadıklarını anlattı

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki mülteci kampına saldırılarını ve ablukasını sürdürüyor.

Kampta ikamet eden Deragime ailesi de 29 gündür İsrail ordusunun saldırıları ve kuşatması altında yaşamaya çalışıyor.

Filistinli Sair Deragime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın doğusunda yer alan Kakun Mahallesi'nde yaşadıklarını, kamp genelinde şartların "çok zor" olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, "kampın yapısını" değiştirmeye çalıştığını, evleri yakıp yıktığını ve "askeri kışlalara" dönüştürdüğünü ifade eden Deragime, askerlerin yolları kapattığını, baskın yaparak evleri tahrip ettiğini anlattı.

Deragime, kampın merkezinde neredeyse kimsenin kalmadığını, askerlerin evleri yıktığını ya da tarumar ettiğini, bazılarını da ateşe verdiğini aktardı.

Su yok, elektrik yok, gıda sıkıntısı çekiyoruz

İsrail ordusunun, evinin girişini yıktığını aktaran Deragime, neticesinde sıkıntılarının katlandığını, suların ve elektriklerin kesildiğini, ayrıca gıda sıkıntısı çektiklerini dile getirdi.

Deragime, İsrail güçlerinin kampa gerekli malzemelerin girişini engellediğini, buradaki ailelerin gıda sıkıntısı nedeniyle oruç tutmaya başladığını söyledi.

Kamptaki Filistinlilerin ellerindeki yiyecek ve içeceklerin tüketiminde ölçülü davrandıklarını ve kendi aralarında büyük bir dayanışma olduğunu ifade eden Deragime, "Kampın kalabalık yapısı ve evlerin birbirine yakın olması, insanlar arasındaki iletişimi ve ihtiyaç alışverişini kolaylaştırıyor. Ancak aynı zamanda tehlikeyi de beraberinde getiriyor. İsrail hareket eden herkesi hedef alıyor." dedi.

"Kampta kıyamet kopmuş gibi"

İsrail'in 29 gündür saldırı düzenlediği ve kuşatma altında tuttuğu Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki evlerinden başka gidecek yerleri olmadığını ve göç etmeyeceklerini vurgulayan Deragime, askeri kışlaya dönen kampta kurşunlara hedef olmamak için pencerelerini dahi açamadıklarını vurguladı.

Deragime, "Askeri bir kışlada yaşıyor gibiyiz. Birçok ev askeri noktalara dönüştürülmüş durumda. Pencereleri açmamız mümkün değil. Her an bir kurşun bize isabet edebilir." diye konuştu.

Kampın "yapısının değiştiğini" anlatan Deragime, "Evler yıkıldı, yollar yarıldı. Sanki kampta kıyamet kopmuş gibi. Tüm evlerin kapısı açık, her yer moloz yığını." ifadesini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbedenİsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.