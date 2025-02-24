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Dünya
AA 24.02.2025 13:19

Rusya: Marsilya Başkonsolosluğumuzdaki patlamada terör saldırısı belirtileri var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğundaki patlamada "terör saldırısı" belirtilerinin bulunduğunu belirterek, "Fransa'dan kapsamlı soruşturma konusunda önlemlerin hızlı şekilde alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Rusya: Marsilya Başkonsolosluğumuzdaki patlamada terör saldırısı belirtileri var

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Zaharova, ülkesinin Marsilya Başkonsolosluğu sınırları içinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zaharova, "Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğunun arazisindeki patlamalar, terör saldırısı belirtilerini taşıyor. Fransa'dan kapsamlı soruşturma konusunda önlemlerin hızlı şekilde alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu yakınlarında patlama
Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu yakınlarında patlama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Marsilya Başkonsolosluğundaki patlama nedeniyle, "dost olmayan" ülkelerdeki Rus diplomatik temsilciliklerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bildirdi.

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