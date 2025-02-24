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AA
HABER GİRİŞ
24.02.2025 13:25
, 24.02.2025 13:27
SON GÜNCELLEME
24.02.2025 13:27
AB Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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