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Dünya
AA 25.08.2024 17:27

İsrail'in askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli hastanede öldü

İsrail ordusunun yaraladığı ve askeri aracın ön kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı 19 yaşındaki Filistinli hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail'in askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli hastanede öldü

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Tulkerim'in kuzeydoğusundaki Sayda beldesinden olan Zahir Tahsin Raddad (19), bugün İsrail'deki Meir Hastanesi'nde şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 23 Temmuz'da İsrail askerlerinin Raddad'ı ateş ederek yaraladığı ve askeri aracın ön kısmında kalkan olarak kullandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin yaralı haldeki Raddad'ı kaldırıldığı hastanede gözaltına aldığı kaydedildi.

Hastanede geçirdiği cerrahi operasyonların ardından solunum cihazına bağlanan Raddad'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin Raddad'ı canlı kalkan olarak askeri aracın önünde kullandığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve tepki toplamıştı.

Raddad'ın ölümüyle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısı 23'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana çoğu genç ve çocuk 643 kişi İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürüldü.

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