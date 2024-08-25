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Dünya
AA 25.08.2024 14:53

Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için İsrail Büyükelçiliğine yürüdü

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için İsrail Büyükelçiliğine yürüdü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için Odenplan'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliğine yürüdü.

Saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu belirtti.

"Gazze'de yaşanan soykırım, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Nazi soykırımından bu yana yaşanan en kötü şeydir"

Gösteriye katılan aktivistlerden Uno Horm, İsveç hükümetinin İsrail'i desteklemeye devam etmesinin "trajik" olduğunu belirterek, "Gazze'de yaşanan soykırım, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Nazi soykırımından bu yana yaşanan en kötü şeydir." dedi.

İsveç'te medyanın Gazze'de yaşananları haberleştirmemesine de tepki gösteren Horm, medya ve hükümete rağmen İsveç halkının Filistin'in yanında olduğunu kaydetti.

Maya Veliz Wastberg, Gazze'de yaşananların "soykırım" olduğunu vurgulayarak, dünyanın buna rağmen sessiz kalmasına anlam veremediğini dile getirdi.

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Wastberg, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Almanya'nın, (Adolf) Hitler'in 70 yıl önce kendi halkına aldığı korkunç kararların aynısı alıyor." ifadesini kullandı.

Titti Wastberg ise 1983'de İsrail'in boykot edilmesi için de protestolara katıldığını ifade ederek, "O dönemde anti semitik olmakla suçlandım ve bu devam ediyor. Derin bir üzüntü içindeyim çünkü son 40 yılda durum giderek daha da kötüleşti. Hissettiğim şey üzüntü ve öfke." şeklinde konuştu.

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