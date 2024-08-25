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Dünya
AA 25.08.2024 11:46

Bangladeş'e bu ay başından itibaren 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman sığındı

Bangladeş'te ağustosun başında eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifa ederek ülkeden ayrılmasından bu yana 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman ülkeye sığındı.

Bangladeş'e bu ay başından itibaren 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman sığındı

Bangladeş sınır güvenliği yetkilisi, sınırda gün içinde 20'yi aşkın Arakanlı Müslümanı gözaltına aldıklarını belirterek, ülkeye sığınan mültecilerin sayısında artış yaşandığına işaret etti.

Yetkililer, daha fazla mültecinin ülkeye girişini önlemek için çalıştıklarını belirtirken, bazı görevliler, "kamu tepkisinden korktukları için" iş bırakma kararı aldı.

Myanmar'daki Arakanlıların ve diğer topluluklarının zorla yerinden edilmesinin 7'inci yılında, ağustosun başında Hasina'nın istifasından bu yana Bangladeş'e 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman sığındı.

Arakan Ordusunun, Maungdaw bölgesinde ilerlemesi ve saldırıları nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan yüzlerce Arakanlı Müslüman mülteci, Bangladeş ile Myanmar arasındaki Naf Nehri'den geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Hasina'nın istifasının ardından Bangladeş'e sığınan mültecilerden Abdus Sabur, çocuklarının bu nehirde boğularak hayatını kaybettiğini, yalnızca eşiyle kendisinin hayatta kalabildiğini belirtti.

Öte yandan, Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, 19 Ağustos'taki açıklamasında, "Hükümetimiz, Bangladeş'e sığınan milyonu aşkın Arakanlıyı desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.

Maungdaw'da "saldırı"

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve "Özgür Rohingya Koalisyonu" kurucularından Nay San Lwin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 Ağustos'ta Arakan'ın Maungdaw kasabasından Bangladeş'e gitmek üzere yola çıkan bazı Arakanlı Müslümanların, Arakan Ordusunun dron ve topçu ateşinin hedefi olduğunu belirtmişti.

Lwin, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu en az 200 Arakanlı Müslümanın "vahşice" öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Arakan Ordusu ise 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 5 Ağustos'taki saldırının sorumluluğunu reddetmiş, saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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