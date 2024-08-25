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AA
HABER GİRİŞ
25.08.2024 11:44
, 25.08.2024 11:46
SON GÜNCELLEME
25.08.2024 11:46
Kuzey Kore, ABD'nin revize edilen nükleer strateji planına tepki gösterdi
Kuzey Kore, ABD'nin revize edilen nükleer strateji planını eleştirerek, nükleer kapasitesini daha da güçlendireceği uyarısında bulundu.
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