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Dünya
AA 25.08.2024 11:44

Kuzey Kore, ABD'nin revize edilen nükleer strateji planına tepki gösterdi

Kuzey Kore, ABD'nin revize edilen nükleer strateji planını eleştirerek, nükleer kapasitesini daha da güçlendireceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, ABD'nin revize edilen nükleer strateji planına tepki gösterdi
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Kuzey Kore ABD Nükleer Santral
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