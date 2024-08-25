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Dünya
AA 25.08.2024 08:54

Netanyahu: Kim bize zarar verirse biz de ona veririz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a bu sabah düzenledikleri saldırılara işaret ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz" açıklamasını yaptı.

Netanyahu: Kim bize zarar verirse biz de ona veririz

Netanyahu, Tel Aviv'de yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında, İsrail'in bu sabah Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlediğini söylediği "önleyici saldırıya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini savunan Netanyahu, İsrail ordusuna "tehdidi" ortadan kaldırması talimatı verdiklerini belirtti.

Lübnan Hizbullahı'ndan 320 füzeyle İsrail'e misilleme
Lübnan Hizbullahı'ndan 320 füzeyle İsrail'e misilleme

Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıda Hizbullah'a ait "binlerce roketi" imha ettiğini söyledi.

İsraillilere ordunun verdiği talimatlara uymaları çağrısı yapan Netanyahu, Hizbullah'a yönelik saldırılar için ise "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini vuruyor
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini vuruyor

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

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