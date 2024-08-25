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Dünya
AA 25.08.2024 08:27

Telegram'ın kurucusu Durov gözaltına alındı

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi Pavel Durov Azerbaycan'dan özel jetle gittiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındı.

Telegram'ın kurucusu Durov gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Fransız TF1 televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Durov, başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Durov'un neden gözaltına alındığı bilinmezken Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.

Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov'u taşıyan özel jetin Azerbaycan'dan havalandığı açıklandı.

"Durumu netleştirmeye çalışıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığının, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin durumu netleştirmeye çalıştığı ifade edildi.

Rusya’nın Paris Büyükelçiliğinden Rus haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Durov’un temsilcilerinin elçilikle temas kurmadığı belirtildi.

Rus diplomatların buna rağmen durumu netleştirmek için çalışmalara başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, konuya ilişkin gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Batılı sivil toplum örgütlerinin, Rusya’nın Telegram’a 2018’de erişim engeli getirmesine tepki gösterdiğini anımsatarak, “Sizce bu sefer Paris'e çağrıda bulunarak Durov'un serbest bırakılmasını talep edecekler mi yoksa dillerini mi yutacaklar?" dedi..

Öte yandan, Rus milletvekili Vladislav Davankov da yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a çağrıda bulunarak, Durov’un siyasi gerekçelerle gözaltına alınış olabileceğini belirtti.

Durov’un tutuklanması halinde Telegram kullanıcılarının kişisel bilgilerinin de tehlikeye girebileceğine işaret eden Davankov, Rusya Dışişleri Bakanlığının Durov'un serbest bırakılması için Fransız makamlarına başvurması gerektiğini söyledi.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Pavel Durov kimdir?

Rusya’nın popüler sosyal medya sitesi VK’nın da kurucusu olan Durov, 2014’te Rusya’yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov’un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

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